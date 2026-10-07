Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил Азербайджан за очередную партию гумпомощи Украине.

Как передает Report, об этом дипломат написал в соцсети Х.

По его словам, Украина глубоко ценит солидарность и практическую поддержку Азербайджана.

«Очередная партия жизненно важного энергетического оборудования направляется из Азербайджана в Украину. Она включает мощные трансформаторы, 186 км электрических кабелей и другое оборудование, которое поможет укрепить устойчивость нашей энергетической системы накануне отопительного сезона»,- написал дипломат.

Он также выразил благодарность министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, и азербайджанскому народу за поддержку Украины.

Напомним, сегодня Азербайджан направил в Украину очередную партию электрооборудования в качестве гуманитарной помощи. Отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики на основании распоряжения президента Ильхама Алиева от 21 сентября 2026 года.

Груз сформирован на основе обращения украинской стороны и отправлен с территории Сумгайытского технологического парка. В него вошли кабели, провода, трансформаторы и другое электрооборудование общей стоимостью 2,5 млн азербайджанских манатов.

Отметим, что Азербайджан ранее неоднократно направлял Украине гуманитарную помощь для восстановления системы энергоснабжения.