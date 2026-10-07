Отношения России и Азербайджана после серьезного кризиса, вызванного катастрофой самолета AZAL, постепенно входят в новую фазу. Однако происходящее сегодня правильнее воспринимать не как возвращение к прежней модели, а как формирование нового формата взаимодействия — более прагматичного, основанного на взаимных интересах и учитывающего возросшую самостоятельность Баку.

Показательно, что Москва публично обозначает принципы, на которых, по ее оценке, строятся отношения с Азербайджаном. Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что российско-азербайджанские связи развиваются на основе добрососедства, взаимоуважения и учета интересов друг друга. По его словам, сторонам удалось «перевернуть страницу», связанную с авиакатастрофой декабря 2024 года, а развитие западного ответвления международного транспортного коридора «Север — Юг» будет продолжено.

Эта дипломатическая формула имеет более глубокий смысл, чем может показаться. Москва фактически признает, что устойчивое взаимодействие с Баку невозможно без учета его национальных приоритетов. В свою очередь, Азербайджан демонстрирует готовность сохранять тесные связи с Россией там, где они отвечают его собственным интересам. Речь идет уже не о восстановлении прежней системы, а о поиске более равновесной модели.

В этом контексте особое значение приобретает заявление президента Ильхама Алиева на VIII съезде партии «Ени Азербайджан» 2 октября. Глава государства подчеркнул, что внешняя политика должна исключать вмешательство во внутренние дела страны, и заявил, что Азербайджан не нуждается в чьем-либо покровительстве. Одновременно он отметил наличие стратегического партнерства Баку как с США, так и с Китаем.

Таким образом, российская формула о взаимоуважении и азербайджанский тезис об отсутствии необходимости в покровительстве фактически отражают одну тенденцию: Баку готов сотрудничать, но не принимать зависимость за партнерство. Для Москвы это означает необходимость адаптироваться к новой субъектности Азербайджана. Для Баку — возможность сохранять российское направление, не превращая его в исключительную внешнеполитическую опору.

Изменение баланса особенно заметно в экономике и логистике. Географическое положение Азербайджана превращает его в ключевое звено российского выхода к Ирану, Южной Азии и рынкам Персидского залива. Поэтому «Север — Юг» имеет значение далеко за пределами обычного транспортного проекта. Он связывает Россию, Азербайджан и Иран в единую инфраструктурную систему и одновременно повышает стратегическую ценность каждого из трех участников.

Для Москвы этот маршрут создает дополнительный выход на южные рынки. Для Баку — укрепляет статус транзитного узла и расширяет экономические возможности. Для Тегерана — открывает более устойчивый канал связи с Россией и евразийским пространством. В результате транспортная инфраструктура становится не только экономическим, но и геополитическим фактором, способным повышать устойчивость отношений между тремя странами.

Именно поэтому Иран занимает центральное место в новой конфигурации российско-азербайджанских связей. Его значение не ограничивается соседством: вокруг Ирана сходятся транспортные, энергетические и стратегические интересы Москвы и Баку. Любая серьезная эскалация вокруг Тегерана создает риски для «Севера — Юга», региональной торговли и безопасности Азербайджана. Следовательно, для Баку сохранение собственной территории и инфраструктуры вне военных сценариев, способных втянуть страну в конфликт, является не только вопросом внешней политики, но и условием экономической стабильности.

При этом российское направление существует в более широкой системе связей. Турция остается главным стратегическим союзником Азербайджана, Китай усиливает экономическое присутствие в регионе, а европейские страны заинтересованы в азербайджанских энергетических и транспортных возможностях. Развитие Среднего коридора одновременно повышает роль Баку для Анкары и Пекина, тогда как «Север — Юг» укрепляет его значение для Москвы и Тегерана.

В этом заключается главный ресурс азербайджанской внешней политики. Баку уже не столько балансирует между центрами силы, сколько стремится соединить различные экономические и транспортные системы на собственной территории. Чем больше внешних игроков заинтересовано в стабильности Азербайджана, тем выше пространство для его самостоятельного маневра. Поэтому конкуренция за влияние постепенно превращается в конкуренцию за участие в проектах, маршрутах и процессах, проходящих через страну.

Для Москвы это означает, что историческая инерция больше не может служить достаточной основой для сохранения политического веса. Российское присутствие будет зависеть от его практической востребованности — от торговли, инвестиций, транспортных проектов, приграничного сотрудничества и участия в региональной безопасности. Попытка опираться на представление об исключительной сфере влияния способна дать обратный эффект и ускорить дистанцирование Баку.

Для Азербайджана, в свою очередь, сотрудничество с Россией остается объективно выгодным, но должно вписываться в более широкую систему внешних связей. Баку не заинтересован ни в конфронтации с Москвой, ни в зависимости от нее. Его задача — сохранить одновременно рабочие отношения с Россией и Турцией, развивать связи с Китаем и Западом и поддерживать стабильный диалог с Ираном. Такая конфигурация требует постоянного баланса, но именно она дает стране максимальное пространство для самостоятельной политики.

Наиболее вероятным сценарием на ближайшие годы поэтому остается прагматическая стабилизация. Москва и Баку будут избегать новой политической эскалации и концентрироваться на направлениях, где совпадают экономические интересы. Ключевыми сферами станут транспорт, торговля, инвестиции, энергетика и приграничное сотрудничество. Главным индикатором устойчивости отношений станет не количество политических деклараций, а способность сторон создавать такие экономические связи, разрушение которых было бы невыгодно обеим сторонам.

При благоприятном развитии событий «Север — Юг» может стать одним из центральных проектов российско-азербайджанского взаимодействия, одновременно укрепляя трехстороннюю связку Москва — Баку — Тегеран. Это особенно важно на фоне растущей геополитической напряженности вокруг Ирана: чем глубже будут связаны транспортные и торговые интересы трех государств, тем выше будет их общая заинтересованность в сохранении стабильности.

Главный стратегический вывод заключается в том, что российско-азербайджанские отношения больше нельзя измерять прежними категориями «особой близости» или политической зависимости. Их будущее определяется новой географией интересов, в которой Азербайджан становится самостоятельным узлом пересечения российских, турецких, иранских, китайских и европейских стратегий.

Для Баку это возможность укреплять суверенитет без изоляции. Для Москвы — необходимость перейти от логики сохранения исключительного влияния к модели равноправного и прагматичного партнерства. В противном случае российское присутствие будет постепенно уступать место тем игрокам, которые быстрее адаптируются к изменившейся региональной реальности.

Поэтому нынешняя нормализация — это не возврат к прошлому, а проверка способности обеих сторон выстроить отношения нового поколения. Их устойчивость будет зависеть от трех факторов: уважения политической самостоятельности Азербайджана, расширения взаимовыгодных экономических связей и сохранения стабильности на направлении Россия — Азербайджан — Иран. Если эти условия сохранятся, сотрудничество сможет выйти из логики периодических кризисов и превратиться в устойчивое равновесное партнерство — без патронажа, без зависимости и без необходимости для Баку выбирать между центрами силы.

Заур Нурмамедов