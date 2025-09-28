Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время интервью пригласил ведущую телеканала Fox News Марту Маккалум посетить исламскую республику, чтобы американка удостоверилась в соблюдении прав местных женщин.

«Я думаю, что вам будет здорово посетить Иран, потому что то, что вам показали об Иране, то, что говорят [западные] разведслужбы и прочие, это что-то довольно далекое от реальной ежедневной жизни в Иране», — заявил политик.

Пезешкиан подчеркнул, что женская часть населения республики не обделена свободами. В частности, по его словам, в настоящий момент пять женщин работают в иранском правительстве, администрации.

Пезешкиан заверил, что его кабинет неизменно поддерживает права женщин и последовательно работает над обеспечением равноправия. Он отметил, что женщины задействованы в различных сферах государственного управления и имеют возможность реализовывать свой профессиональный потенциал.