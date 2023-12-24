Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден вошел в список главных политических неудачников страны в 2023 году, составленный телеканалом Fox News.

В материале отмечается, что в 2023 году «восьмидесятилетний главнокомандующий» и президент страны столкнулся с расследованием об импичменте, а также продолжает бороться с низкими рейтингами среди избирателей.

«Несмотря на то, что Байден путешествовал по стране и рекламировал ключевые победы <…> он все еще работает над тем, чтобы убедить избирателей, что он готов пробыть еще четыре года в Белом доме», — следует из текста.

Помимо вопросов о своем возрасте и выгоды от нахождения Камалы Харрис на посту вице-президента страны Байден столкнулся с растущим возмущением за поддержку Израиля в войне с радикальной группировкой ХАМАС, пишет Fox News.

«Кульминацией стали предварительные опросы избирателей, которые показывают мрачные прогнозы относительно его перспектив переизбрания в последние несколько недель», — говорится в материале.