Молдова и Украина договорились об организации совместного контроля на семи пунктах пропуска на границе. Как сообщает пресс-служба правительства Молдовы, соответствующий межведомственный протокол был подписан представителями двух стран.

«Документ подразумевает организацию совместного контроля на КПП «Бричень — Россошань», «Крива — Мамалыга», «Джурджулешть — Рени», «Ларга — Кельменцы», «Паланка-Маяки — Удобное», «Первомайск — Кучурганы» и «Платоново — Новые Гояны», — говорится в документе.

Подобная практика уже применяется на некоторых пограничных пунктах двух стран, когда два КПП объединяются и действуют по принципу единого окна.