Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании совместного с Германией Совета обороны и безопасности. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Елисейском дворце.

«Мы создадим франко-германский совет по обороне и безопасности, который будет регулярно собираться для выработки оперативных ответов на наши общие стратегические вызовы»,— заявил господин Макрон.

Со своей стороны, Фридрих Мерц заявил, что все члены Евросоюза должны увеличить свои расходы на оборону, чтобы восполнить пробелы в потенциале блока и обеспечить бесперебойную поддержку Украины. «Только таким образом мы сможем постепенно ликвидировать пробелы в наших возможностях и коллективно поддержать Украину»,— сказал господин Мерц.