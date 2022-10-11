Президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина рациональным игроком, который плохо оценил свою способность вторгнуться в Украину.

Об этом он рассказал в интервью CNN, передает УНИАН.

«Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался», — сказал Байден.

«Если вы послушаете речь, которую он произнес после того, как принималось это решение, то он говорил о всей идее — он нуждался в том, чтобы быть лидером России, объединяющим всех русскоязычных. Я думаю, что это иррационально», — сказал Байден.

По его мнению, российский диктатор полагал, что украинцы подчинятся российскому вторжению, однако они оказали ожесточенное сопротивление.

«Я думаю, что его цели не были рациональными. Я думаю, он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом Матери-России в Киеве, и это место, где его встретят. И я думаю, что он просто совершенно просчитался», — сказал Байден.