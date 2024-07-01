Ультраправое «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен и Жорданом Барделлой лидирует на парламентских выборах во Франции, набирая 33,4% голосов. Это окончательные данные министерства внутренних дел Франции. Но этого может оказаться недостаточно, чтобы получить большинство в нижней палате: согласно прогнозу Ipsos, Ле Пен и ее союзники из партии «Республиканцы» могут получить от 230 до 280 мест, не дотянув до абсолютного большинства в 289.

На втором месте — левая коалиция «Новый народный фронт». Альянс ультралевых Жан-Люка Меланшона, социалистов, коммунистов и «зеленых» получает 27,98% поддержки. Им могут достаться от 125 до 165 мандатов.

Президентский альянс «Вместе за Республику» с 20,76% голосов — лишь на третьем месте. Это меньше, чем было в 2022 году, но больше, чем на выборах в Европарламент, где партия Эммануэля Макрона получила лишь 14,6%. При таких результатах, сила президента может получить всего от 70 до 100 кресел.

Эти выборы были отмечены очень высокой явкой — 66,71%. Это самое высокое значение на выборах такого типа с 2002 года.

Партия, получившая абсолютное большинство голосов в 577-местном Национальном собрании, получит право назначить премьер-министра и правительство, хотя сам Макрон заявил, что не покинет пост президента.

Если партия Ле Пен победит, во Франции будет создано первое ультраправое правительство со времен нацистской оккупации. Наступит так называемое «сожительство» — ситуация, когда президент и правительство относятся к разным политическим силам. В последний раз такое случалось с 1997 по 2002 год, когда консервативный президент Жак Ширак был в паре с социалистическим премьер-министром Лионелем Жоспеном.

Объявивший внеочередное голосование после катастрофического поражения от ультраправых на июньских выборах с одной целью — остановить крен Франции в сторону крайностей, Макрон добился обратного результата. Теперь он должен или бросить все силы на то, чтобы остановить ультраправых, или попытаться спасти то, что осталось от его некогда доминирующего движения, прежде чем оно погибнет.

Вторая по величине экономика Европы и единственная держава, обладающая ядерным оружием, сейчас как никогда близка к тому, чтобы впервые сформировать ультраправое правительство.

«Если 7 июля, во-втором туре, «Национальное объединение» получит парламентское большинство, Франция окажется в неизведанных водах. Ею будут управлять, по крайней мере частично, политики, которые сделали себе имя, симпатизируя Владимиру Путину, и в то же время клялись разорвать Евросоюз, начать войну с миграцией и выйти из НАТО», — пишет Politico.

Отметим, что, хотя «Национальное объединение» несколько смягчило некоторые из своих более резких позиций, партия по-прежнему глубоко скептична по отношению к основным политическим позициям Запада. Победа на этих выборах значительно повысит шансы Марин Ле Пен на выборах президента Франции в 2027 году.

«Можно с уверенностью сказать, что детоксикация «Национального объединения» достигает финальной стадии. Они трижды подряд побеждали на европейских выборах, а Марин Ле Пен дважды выходила во второй тур президентских выборов. Если они выиграют вторые по значимости выборы во Франции, то станут мейнстримом», — говорит политический аналитик из института Sciences Po Бруно Котрез.

Учитывая, что порог для получения абсолютного большинства в парламенте составляет 289 мест, через неделю ультраправые могут даже сформировать правительство с председателем «Национального объединения» Жорданом Барделла в качестве премьер-министра.

Насколько близка Марин Ле Пен к абсолютному большинству, зависит от того, как другие партии и Макрон отреагируют на ее оглушительную победу. Отбросят ли они свои разногласия и объединятся, чтобы победить ультраправых?

Уже в воскресенье вечером, сразу же после первого тура выборов, союзники Макрона пытались решить, что делать. Кандидаты от альянса были отсеяны в половине из 577 избирательных округов. Центристская парламентская группа Макрона сократится с 250 депутатов до менее чем 100 в Национальном собрании. Теперь его союзники-центристы сталкиваются с огромным давлением, вынуждающим их выходить из гонки во многих округах и советовать своим сторонникам голосовать за левый альянс в попытке победить Ле Пен.

После обнародования первых прогнозов тысячи французов собрались на площади Республики в Париже, чтобы выразить протест против ультраправых. Эти сцены напоминали протесты против Жан-Мари Ле Пена, отца Марин, который вышел во второй тур президентских выборов в 2002 году в качестве кандидата от партии, известной как «Национальный фронт».

Тогда партии и избиратели объединились против ультраправых, отложив свои разногласия в сторону, чтобы победить крайнего кандидата в рамках политики, известной как «санитарный кордон», напоминает Politico.

Но за последние два десятилетия европейская политика кардинально изменилась, в европарламенте и в некоторых странах правые набирают обороты.

У кандидатов, прошедших во второй тур голосования, есть время до вечера вторника, чтобы решить, выйдут они из гонки или продолжат борьбу.

Хорошая новость для Макрона в том, что Национальное объединение заявило, что не будет пытаться сформировать правительство, если не получит абсолютного большинства в парламенте. В воскресенье Ле Пен заявила, что Барделла станет премьер-министром только в том случае, если «Национальное объединение» получит поддержку парламента. Традиционно президент Франции назначает премьер-министра от крупнейшей парламентской группы в Национальном собрании.

Чтобы получить абсолютное большинство, Ле Пен придется заключить соглашение с депутатами от консервативной партии «Республиканцы». Однако предвыборный альянс Ле Пен с лидером «Республиканцев» Эриком Сьотти вызвал яростную реакцию со стороны партийных тяжеловесов. Если в результате выборов будет сформирован «подвешенный» парламент, политический проект Макрона может умереть еще раньше, заключает издание.

Теперь, главный вопрос в том, смогут ли президент, партии и избиратели в течение недели совместными усилиями остановить ультраправых, как они сделали это уже однажды, в 2002 году? Наблюдаем…