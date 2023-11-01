Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в столицу Казахстана, Астану, с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов. В ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем», — заявили в пресс-службе.

В пресс-релизе назвали переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества основной темой визита Макрона в Казахстан.

До этого информационное агентство Bloomberg предположило, что президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Казахстан для повышения энергобезопасности Франции.

Значительная часть энергетической системы Франции зависит от атомных электростанций, основой для топлива которых служит добываемый в Казахстане уран, ставший для Парижа дефицитным после разрыва торговых отношений бывших колоний Мали и Нигера с Францией.