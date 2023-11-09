Заместитель редактора старейшего французского издания Le Figaro Жан-Кристоф Бюиссон весьма своеобразно понимает свободу слова и мысли. В очередной раз он это доказал, сделав совершенно аморальную и ксенофобскую запись в своем микроблоге в «Х». Причем, этот месье позволил себе и бесполезное заявление, доказывающее правоту поговорки про караван и свору собак, на него лающих.

«ЮНЕСКО не сочла целесообразным осудить 9-месячную блокаду азербайджанцев, в ходе которой был нарушен образовательный процесс тысяч армянских детей. Но теперь ЮНЕСКО избирает представителя Азербайджана на пост вице-президента Генеральной конференции. Позор», – написал давно ангажированный француз, демонстрирующий весьма странное понимание слова позор.

Любой адекватный человек ему может объяснить, что позором является оккупация 20% территории соседнего государства, игнорирование резолюций ООН, в которых четко было прописано требование о выводе армянских незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана. Это то, чем запятнала себя Армения. И да, ЮНЕСКО, к сожалению, не высказалась на сей счет, к нашему сожалению и к своему стыду.

Позором, добавлю, является Геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы. И бравада этим преступлением. Третий президент РА Серж Саргсян в интервью британскому журналисту Тому де Ваалу именно такой бравадой и запомнился, когда заявил, что Геноцид в Ходжалы был необходим армянской стороне, чтобы азербайджанцы не подумали, что оккупанты не будут убивать мирное население.

Позором также является заявление второго президента Армении Роберта Кочаряна о «генетической несовместимости» азербайджанцев и армян. Что-то я не видел, чтобы месье Бюиссон лично или издание Le Figaro в целом осудили речи Саргсяна и Кочаряна, сам факт Геноцида в Ходжалы. Не было с их стороны и осуждения премьер-министра РА Никола Пашиняна, по личному приказу которого в ходе 44-дневной войны наносились ракетные удары по мирным азербайджанским городам Гяндже, Барде, Мингечауру, в результате чего погибли азербайджанские старики, женщины, дети.

А что было со стороны этого месье? Много чего, привычно анти-азербайджанского. К примеру, в свое время в микроблоге в Twitter он провел параллели между событиями в Украине и 44-дневной войной в Азербайджане. «Президент в военном камуфляже остался со своим народом, чтобы защитить свою страну. Беженцы – десятки тысяч женщин и детей, тысячи погибших… Это не Украина, это «арцах» – Нагорный Карабах, в 2020 году. Журналистов было мало, а мир был безразличен», – написал он.

Это, как и сейчас, была не свобода слова. Это была наглая, хорошо продуманная спекуляция и манипуляция профессионального лжеца. Да, он пытался уравнять Владимира Зеленского, президента Украины, этой прекрасной, поддерживаемой всем миром и ведущей героическую борьбу на своей земле с российскими оккупационными войсками страны с карабахскими боевиками. Это был плевок в душу Украине и украинцам! Ведь, если с кем и сравнивать карабахских сепаратистов, так это с такими же бандитами и преступниками, что поставлены во главе «ДНР» и «ЛНР». Тем более, что остатки карабахских сепаратистов очень радовались признанию «независимости» этих «республик». Но заместитель директора Le Figaro выбрал путь лжи и бесчестия. По нему же он идет до сих пор.

Причем, демонстрируя не только пещерную ксенофобию, но и свою очевидную никчемность. Дело в том, что вчера в Париже состоялась 42-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. В рамках сессии состоялись выборы нового президента и вице-президентов Генеральной конференции, а также председателей и заместителей председателей комиссий и комитетов. Азербайджан избран вице-президентом Генеральной конференции ЮНЕСКО. И что по этому поводу вопит мсье Бюиссон, никого не беспокоит.