Сын президента Джо Байдена, Хантер Байден, подал в понедельник иск против Налоговой службы, утверждая, что осведомители, работающие на налоговое ведомство, незаконно раскрыли информацию о его налогах.

Иск, поданный в окружной суд округа Колумбия, касается заявлений, сделанных сотрудниками налоговой службы Гэри Шэпли и Джозефом Зиглером в интервью СМИ на фоне длительного расследования республиканцами Палаты представителей по поводу налогов и деловых операций младшего Байдена.

Напомним, что республиканцы в Палате представителей начали расследование, чтобы получить возможность осуществить процедуру импичмента в отношении президента Джо Байдена. В ходе расследования выяснилось, что деловая деятельность Хантера Байдена имела место в период пребывания Байдена-старшего на посту вице-президента с 2009 по 2017 год.

Республиканцы до сих пор не представили никаких доказательств того, что старший Байден извлекал прибыль из бизнеса своего сына. Белый дом отрицает наличие каких-либо правонарушений.

На прошлой неделе прокуроры обвинили Хантера Байдена в том, что он солгал об употреблении запрещенных препаратов при покупке огнестрельного оружия. Ранее Хантер Байден и прокуроры достигли соглашения о признании вины по обвинениям в неуплате налогов и покупке оружия, но в последнюю минуту сделка была отменена.

В иске, поданном в понедельник, упоминаются «более 20 телевизионных интервью, не санкционированных Конгрессом, и многочисленные публичные заявления» Шэпли, Зиглера и их адвокатов о Хантере Байдене. Шэпли и Зиглер давали показания в Конгрессе в качестве осведомителей о предполагаемом политическом вмешательстве в расследование налоговой службы в отношении налогов Байдена. Министерство юстиции отрицает факт такого вмешательства.

На прошлой неделе Хантер Байден подал иск против бывшего помощника Белого дома во время президентства Дональда Трампа в связи с предполагаемой ролью этого помощника в публикации компрометирующих изображений и электронных писем. (Голос Америки)