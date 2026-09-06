Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер допустил свое участие в борьбе за высший государственный пост. В интервью радиожурналисту Джону Кациматидису он заявил, что мог бы представлять интересы людей с зависимостями, пишет газета New York Post.

«Если я получу вашу поддержку, мне, возможно, придется (участвовать в выборах. — прим. ред.)», — заявил Байден-младший, отвечая на вопрос о политических амбициях.

Сын бывшего лидера страны, который открыто заявлял, что в прошлом страдал от наркотической зависимости, также назвал потенциальную аудиторию своих сторонников. Он признался, что беспокоится о судьбе 50 млн американцев, которые все еще страдают от зависимости.