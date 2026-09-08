Великобритания направит Украине пакет военной помощи в размере 100 миллионов фунтов стерлингов в преддверии зимы — для защиты от российских ударов. Об этом говорится в опубликованном 8 сентября заявлении министерства обороны Британии и его главы Уэса Стритинга.

В рамках этого пакета Великобритания поставит, в частности, ракеты-перехватчики для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды крупного калибра и беспилотники. Особенно подчёркивается, что в пакет войдут ракеты для систем ПВО «Пэтриот», с многочисленными просьбами о поставках которых обращается в последнее время Киев. Оружие будет поставлено в рамках механизма PURL — то есть закуплено союзниками Украины в США. Отмечается, что боеприпасы для систем ПВО должны быть поставлены в Украину ещё до наступления зимы.

«И премьер-министр, и я во время наших первых визитов в Киев ясно осознали, насколько важно поддерживать Украину в течение этой зимы, поскольку Путин готовится использовать зиму как оружие, продолжая варварские атаки на гражданские объекты и объекты энергетики», – говорится в заявлении Уэса Стритинга. Британский министр обороны 8 сентября впервые возглавит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый формат «Рамштайн»), которое пройдёт в дистанционном формате. Это уже 36-е заседание представителей около 50 стран, поставляющих оружие и оказывающих другую помощь Украине. Формат существует с 2022 года. Накануне поставки оружия обсуждались также на заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Axios 7 сентября сказал, что Россия, по его мнению, будет стремиться «сломить» Украину, усилив удары по её инфраструктуре именно в зимний период. Украина призывает союзников поставлять ей как можно больше средств ПВО, в особенности способных бороться с баллистическими ракетами. (svoboda.org)