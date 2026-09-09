Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мужчин укоротить бороды и носить их «в соответствии с религией». Женщин он призвал одеваться в соответствии с исламом, не принимая при этом арабский стиль. Об этом Кадыров сказал на совещании с силовым блоком.

Глава Чечни отметил, что мужчины в республике ходят с очень длинными бородами, но при этом не посещают коллективную пятничную молитву и не ходят в мечети. «Обращаюсь к ним: укоротите бороды и носите их в соответствии с религией. Некоторые женщины также начали полностью закутываться в покрывала. Их тоже нужно призвать одеваться в соответствии с исламом, не перенимая арабский стиль одежды. Паранджу у нас никогда не носили»,— сказал господин Кадыров на совещании. Видео с ним опубликовано в Telegram-канале главы республики.

Рамзан Кадыров отметил, что мужчины в республике превратили длинные бороды и подвернутые брюки в «непонятную моду». За ними начинает повторять подрастающее поколение.

В исламе ношение бороды — следование сунне (примеру) пророка Мухаммада, который всегда носил бороду. По мнению некоторых богословов, она должна быть длиной в один сжатый кулак, однако этот вопрос дискуссионный. При этом мужчины должны за ней ухаживать. Женщины в исламе также не обязаны носить паранджу (или никаб), которая полностью закрывает лицо. Это требование действует только в некоторых регионах, например, в Афганистане.