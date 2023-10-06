Адам, 15-летний сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, удостоился звания Героя Чечни. Об этом сообщил депутат Государственной думы, Герой России Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

«Я с большим удовольствием поздравляю моего дорогого племянника <…> с присвоением высшего звания Чеченской Республики», — написал он.

По его словам, Адам смог наизусть выучить главную книгу мусульман — Коран — и заслужить высокое звание «Хафиз» (хранитель Корана, запоминающий его наизусть). Кроме того, парень сумел достичь успехов в спорте, победив на нескольких престижных турнирах по смешанным единоборствам.

Делимханов убежден, что юноша принесет колоссальную пользу своей родине и народу, а также будет преданно и стойко служить интересам России.

Ранее бурную реакцию в СМИ и соцсетях вызвало видео, на котором Адам Кадыров в грозненском СИЗО избивает подследственного Никиту Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана – священной книги мусульман. 25 сентября Рамзан Кадыров заявил, что гордится поступком сына.

«Герой Чеченской республики» – высшая награда Чечни. Указы о её присуждении подписывает глава республики. Таким образом, Рамзан Кадыров сам наградил несовершеннолетнего сына геройским званием. Первым носителем титула Героя Чечни стал сам Рамзан Кадыров, подписав указ о награждении самого себя. (gazeta.ru, svoboda.org)