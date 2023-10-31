Желающих устроить массовые беспорядки в Чечне нужно задерживать, а при оказании сопротивления — стрелять им в лоб, заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании в региональном правительстве.

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — обратился Кадыров к начальнику Росгвардии Шарипу Делимханову и врио главы МВД Аслану Ирисханову (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Кадыров осудил антисемитские погромы в аэропорту Махачкалы, назвав такие действия неприемлемыми. «Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию», — сказал он. Глава Чечни предупредил, что беспорядки будут «очень жестко пресекаться».

Кадыров также рассказал о попытке «провокации» в Чечне, население которой также пытались вывести на антисемитские акции на фоне войны Израиля с ХАМАС. «Сработали на опережение, обратив внимание на фейковые призывы. В итоге предостерегли жителей от необдуманных действий. Полицейские и подразделения Росгвардии тоже были в полной готовности», — уточнил глава республики.

Вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы пришла толпа людей с намерением «вычислить евреев». У некоторых из них были флаги Палестины. Погромщики ворвались в здание терминала, проникли на взлетно-посадочную полосу и попытались штурмом взять самолет, прилетевший из Тель-Авива. Также они напали на автобус с местными жительницами и детьми, которые вернулись в Дагестан с лечения в Израиле.

В результате погромов пострадали более 20 человек. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках. На данный момент задержаны 83 человека. В общей сложности полиция установила личности 150 участников погромов. При этом Baza пишет, что всего их было около 1500.

Публично власти России объяснили погромы в Махачкале действиями «бандеровцев» и вмешательством Запада. Однако собеседники The Moscow Times в Кремле и правительстве признали, что были в курсе антисемитских настроений в Дагестане, которые начали проявляться на фоне конфликта на Ближнем Востоке, но, несмотря на это, беспорядки застали руководство страны врасплох.

«Это провал всех — кураторов внутренней политики в Кремле, спецслужб и местной власти», — сказал чиновник Кремля, ранее работавший в силовых структурах. Еще один источник назвал произошедшее «повторением бунта» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Президент Владимир Путин высказался по поводу антисемитских беспорядков в Махачкале только спустя сутки, обвинив в их организации элиты США и власти Украины. «Нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается окутать своей паутиной всю планету», — заявил он. Путин также предложил участникам погромов помочь Палестине, отправившись на войну в Украину. По его словам, именно там «решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа». (moscowtimes.ru)