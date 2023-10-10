Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал поддержку Палестине, призвав мировое сообщество принять «единогласное и справедливое решение» по ситуации в регионе. Он обратился к лидерам мусульманских стран с призывом создать коалицию.

«Создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков», — заявил глава Чечни.

«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее», — заявил Кадыров в телеграмм-канале. Он также выразил готовность отправить чеченские подразделения в регион.

«В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям», — заявил он.

Ранее боевики движения ХАМАС в ходе обстрела нанесли ракетный удар по мечети Ахмата Кадырова в Иерусалиме. Мечеть, названная в честь первого президента Чеченской республики была открыта в 2014 году в арабской деревне Абу-Гош в Израиле в марте 2014 года. На строительство мечети потратили десять миллионов долларов, из них шесть миллионов поступили от правительства Чечни. (moscowtimes.ru)