Занимающая значительную должность сотрудница ЦРУ США опубликовала в социальной сети изображение в поддержку Палестины. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

По сведениям издания, заместитель директора ЦРУ по аналитической работе спустя две недели после нападения движения ХАМАС на Израиль разместила в сети Facebook в качестве своего нового аватара изображение мужчины, поднимающего флаг Палестины. Кроме того, в отдельном сообщении она также опубликовала фотографию с надписью «Свободу Палестине». При этом, отмечает газета, позднее она удалила со своей страницы все пропалестинские изображения.

Из соображений безопасности Financial Times решила не называть фамилию сотрудницы ЦРУ. По имеющейся информации, она ранее курировала подготовку ежедневной совершенно секретной сводки для президента США. Кроме того, эта сотрудница несет ответственность за утверждение всех аналитических материалов, которые распространяются внутри ЦРУ.

В свою очередь, разведывательное ведомство заявило, что его сотрудники могут иметь личные взгляды, но при этом они придерживаются объективности в анализе.