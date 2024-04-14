Папа Римский Франциск обратился с «настоятельным призывом» воздержатьcя от вовлечения в «спираль насилия» после ракетной и беспилотной атаки Ирана на Израиль.

▪️«Я обращаюсь с настоятельным призывом положить конец любым действиям, которые могут разжечь насилие, рискующую втянуть Ближний Восток в еще больший конфликт», — сказал понтифик после традиционной воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане.

▪️«Я молюсь и с тревогой, но и болью слежу за новостями, которые пришли в последние часы об ухудшении ситуации в Израиле из-за вмешательства Ирана», — сказал Папа Римский прихожанам.

▪️«Никто не должен угрожать существованию других. Однако все страны должны встать на сторону мира и помочь израильтянам и палестинцам жить в двух государствах, бок о бок и в безопасности», — подчеркнул он.

▪️Понтифик также потребовал, чтобы мир «помог населению, столкнувшемуся с гуманитарным кризисом» в Газе, и призвал «немедленно освободить заложников, похищенных несколько месяцев назад» ХАМАСом. (The Guardian)