Участники Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности в городе Ляньюньган приняли Совместное заявление о создании Международного альянса по борьбе с телекоммуникационным и интернет-мошенничеством. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на заявление.

Как отмечается в документе, международное сообщество признает, что мошенничество в сфере телекоммуникаций и интернета становится глобальной проблемой. Создание профессиональной, эффективной и ориентированной на действия межправительственной международной организации, основанной на международных конвенциях, имеет большое практическое значение в совместной борьбе с мошенничеством, указано в заявлении.