Россия и КНДР будут оказывать помощь друг другу в случае агрессии против одной из стран, сообщил по итогам визита в Пхеньян президент РФ Владимир Путин.

По его словам, пункт о взаимопомощи в случае войны включен в договор о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве, который был подписан под итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Большое внимание на сегодняшних переговорах заняли вопросы безопасности», — сказал Путин (его цитирует «Интерфакс») По словам российского президента, Москва «не исключает для себя» в том числе военно-технического сотрудничества с КНДР, которое в настоящий момент запрещено санкциями ООН.

Западные страны также нарушают «ограничения в рамках различного рода международных обязательств», заявил Путин, добавив, что имеет в виду поставки дальнобойных вооружений Украине для ударов по российской территории.

Россия и КНДР «отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства», а подписанный договор является «фундаментальным» и заложит основу отношений «на длительную перспективу», подчеркнул Путин.

По данным южнокорейской разведки, КНДР уже поставляет вооружения Кремлю после того, как Путин обратился за помощью к Пхеньяну летом 2022 года, на фоне серии неудач российской армии в Украине. Из Северной Кореи в РФ было направлено почти 5 млн артиллерийских снарядов, а также баллистические ракеты, в ответ Москва стала снабжать Пхеньян танками, самолетами и технологиями для программы спутников-шпионов, говорил Bloomberg министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик.

КНДР «всегда будет верно выполнять свои обязанности по договору», заявил Ким Чен Ын на церемонии подписания, перед началом которой подарил Путину изображающие его бюсты.

«Время изменилось. Также изменился статус КНДР и РФ в мировой геополитической структуре», — подчеркнул Ким Чен Ын. Он добавил, что считает Россию «самым честным другом и соратником», а Путина — «самым дорогим другом корейского народа». (moscowtimes.ru)