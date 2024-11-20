В новый пакет помощи США Украине войдут пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

По данным журналистов, Пентагон направит Украине вооружения на сумму около $275 млн на фоне усилий администрации президента США Джо Байдена максимально помочь украинским войскам на поле боя до вступления в должность избранного главы государства Дональда Трампа.

Согласно материалу AP, в новый пакет помощи входит оружие для противовоздушной обороны, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 150 и 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы Javelin, а также другое оборудование и запасные части.