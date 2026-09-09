Бывает читаешь очередной «исторический бестселлер» и понимаешь: жанр научной фантастики давно перекочевал из раздела с Марсом и инопланетянами в раздел древней истории. Схема тут отработана до автоматизма и напоминает работу опытного маркетингового агентства из Еревана. Берётся любое древнее название, подбирается созвучное слово из родного языка, сверху щедро набрасывается пара тысяч лет — и готов эксклюзивный армянский патент на изобретение мироздания.

Особенно достаётся в таких трудах бедному богу Митре, которого армянские авторы пытаются приватизировать с такой страстью, будто древние царства уже тогда оформляли авторские права в международном патентном бюро. Тот факт, что индоиранские корни этого культа давно разобраны учеными по косточкам, а армянский Михр — это лишь заимствование из Ирана, псевдоисториков совершенно не смущает. Зачем слушать академиков и иранистов, если можно просто объявить хурритское царство Митанни «древнеармянским», а царя Шаттивазу — проармянским правителем?

Логика доказательств в подобных текстах — это отдельный вид искусства. Если имя божества не встречается в зороастрийских «Гатах» нужное количество раз, вывод армянскими ревизионистами делается мгновенно: «Признавали чужим! Украли у нас! Попытка переписать историю!» По такой методике можно смело доказать, что если в средневековых трактатах ничего не написано про Wi-Fi и смарт-часы, значит, их просто коварно скрывали от армянского народа до XXI века.

В итоге перед читателем разворачивается масштабный национальный эпик. Древнеармянская делегация якобы приезжает в античный Рим, выгружает из телег религию, аккуратно заворачивает туда праздник Рождества и напоследок, чисто по-дружески, учит римлян подавать руку при встрече. Римляне, естественно, плачут от счастья, записывают всё в блокнотики и обещают вовремя платить Еревану роялти за использование рукопожатий.

Когда же тексты и логика окончательно пасуют, в ход идет тяжелая артиллерия — сакральная геометрия и элементы царукяновской пропаганды. Нашлась на барельефе короны армянских царей восьмиконечная звезда? Всё, вызывайте историческую комиссию! Восемь лучей, солнце, корона — значит, схема закрыта, автограф Митры поставлен, абсолютное армянское первенство доказано. Это примерно как увидеть пиццу, разрезанную на восемь кусочков, и объявить пиццерию древним храмом поклонения Солнцу под эгидой армянских царей.

Главная проблема здесь в том, что история превращается в продуктовый магазин, где армянские концепции пытаются занять самую красивую полку. Но если постоянно внушать людям, что «мы придумали всё, а остальные просто не успели оформить документы», история перестает быть наукой. Она превращается в веселый рекламный буклет, который отлично поднимает настроение ура-патриотам, но совершенно не держит удар при первом же серьезном вопросе.

Самая большая ирония всей этой концепции «армяне были первыми во всём» заключается в абсолютном отсутствии первоисточников. На любой логичный вопрос академических ученых авторы таких концепций обычно отвечают с загадочным видом: «Ну, это и так все знают!». В этот момент археологи, лингвисты и иранисты тихо выходят из комнаты, потому что спорить с аргументом «все знают» бессильна даже самая строгая международная наука.

Так что при встрече с очередным заявлением о том, кто именно подарил человечеству хорошую погоду, Рождество и рукопожатие, не стоит вступать в жаркие дебаты. Достаточно просто вежливо попросить ссылку на древний клинописный документ — и наблюдать, как величайшая армянская цивилизационная сенсация на глазах превращается в обычный красивый миф.

Отдельного внимания заслуживает тема древней кулинарии и астрономии, где фантазия фолк-историков достигала истинного апогея. Если верить подобным концепциям, то не только огненный диск на небе был впервые запатентован в долине Арарата, но и первый в истории хлеб, колесо и даже законы всемирного тяготения были сформулированы армянскими мудрецами задолго до того, как Ньютон успел хотя бы подумать об яблоках. Любой археологический черепок или фрагмент наскального рисунка в такой системе координат мгновенно превращается в древнейший чертёж адронного коллайдера, доказывающий, что физику тоже изобрели древние армяне, а остальные нации просто срисовали формулы.

В итоге получается замкнутый круговорот вечного величия, в котором реальные, действительно богатые и уважения достойные страницы истинной истории народа подменяются дешёвым популизмом. Вместо того чтобы гордиться реальной архитектурой, поэзией и выживанием культуры сквозь века, общество кормят байками о том, как предки обучали инопланетян грамоте. Но пока эти «сенсации» живут лишь в пабликах и ура-патриотических книжках, серьезный научный мир продолжает просто делать свою работу — разгребать пыльные архивы и искренне удивляться, откуда у людей берётся столько свободного времени на сочинение сказок.

Автор

Агиль Гахраманов