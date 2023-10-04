Руководство Соединенных Штатов передаст Украине крупную партию изъятых у Ирана оружия и боеприпасов, которые были перехвачены на пути в Йемен. Об этом сообщил телеканал CNN, со ссылкой на источники в американском правительстве.

— США передадут Украине тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников, — сказано в статье.

По словам официальных лиц, США собираются объявить об этом в ближайшее время. Отмечается, что администрация американского президента Джо Байдена уже несколько месяцев думает, как законно отправить оружие, которое сейчас хранится на объектах. При этом ООН требует, чтобы конфискованное оружие было уничтожено или складировано.