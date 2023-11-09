Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем по созданию группировки спутников и новых образцов оружия, заявил президент Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся.

Контакты с Китаем в военной и военно-технической сфере приобретают, по словам Путина, «возрастающее значение» и сконцентрированы на спутниковых технологиях и разработке перспективных вооружений.

«Имею в виду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имею в виду и современные виды вооружений, перспективные, которые, безусловно, обеспечат стратегическую безопасность как России, так и Китайской Народной Республики», — подчеркнул Путин (цитаты по сайту Кремля).

Он добавил, что Россия и Китай «не строят никаких военных союзов» по примеру времён холодной войны, а взаимодействие с Пекином «носит конструктивный характер и является серьёзным фактором для стабилизации международной обстановки».

В настоящий момент Россия кратно отстает по количеству спутников от ведущих мировых держав. Американская группировка насчитывает 4500 аппаратов, китайская — более 600. У России в наличии — около 200 спутников, а возможностей для наращивания их производства практически нет.

В США существуют производственные мощности, позволяющие создавать около 3 тыс. космических аппаратов ежегодно. В Китае создано шесть производств, способных производить от 1200 до 1500 спутников в год. В России годовое производство спутников при задействовании всех мощностей — 40 единиц, сообщил в октябре глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«(Мы) неконкурентоспособны. Перед нами стоит грандиозная задача перевернуть ситуацию», — сетовал он.

По словам Борисова, мировая космическая группировка за последние десять лет выросла десятикратно и сейчас насчитывает почти 9 тысяч спутников. На Россию же приходится лишь чуть больше 2% от их числа.

На грани технологического коллапса находится в том числе и система геопозиционирования ГЛОНАСС, которую развивали с начала 2000-х, обещая создать качественную и дешевую альтернативу американской GPS.

В настоящий момент более половины спутников группировки уже устарели, у других близок к истечению срок годности, говорил ранее военный эксперт Павел Лузин, старший научный сотрудник Jamestown Foundation.

Чтобы поддерживать группировку жизнеспособной, до конца десятилетия нужно вывести на орбиту 20 новых спутников. Но из-за нехватки нужной электроники Россия способна производить и отправлять в космос лишь один-два спутника в год, говорит Лузин: «Главная проблема (сейчас) — как в принципе сохранить эту систему». (moscowtimes.ru)