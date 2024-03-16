Мюнхенский стартап Navel Robotics объявил о начале производства роботов, предназначенных для использования в домах престарелых. Так называемые «роботы-внуки» разработаны для общения с пожилыми людьми и могут воспроизводить эмоциональные реакции, сообщает Bild.

Основатель компании Клод Туссен подчеркнул, что роботы способны распознавать и реагировать на человеческие эмоции, что делает их идеальными компаньонами для пожилых людей. В настоящее время роботы проходят тестирование в нескольких домах престарелых, где они напоминают жильцам о временах, когда их собственные дети были малы.

Роботы оснащены искусственным интеллектом, который позволяет им рассказывать анекдоты и вести беседы с пожилыми людьми, способствуя созданию дружелюбной атмосферы. Директор одного из домов престарелых, Ванесса Мюнценмайер, отметила, что жители проявляют большой интерес и любопытство к новым роботам, которые быстро становятся популярными среди пожилых людей.

По завершении тестирования Navel Robotics планирует начать массовое производство роботов. Ожидается, что они будут продаваться по цене в €48 тыс за комплект из двух роботов.