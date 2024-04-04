Немецкие снайперы на фоне растущего ожидания конфликта между НАТО и РФ придумали самодельную защиту против обнаружения противником, которая представляет собой специальные зонтики. Как передает BILD, корреспондент издания Себастьян Пренгель побывал на учениях НАТО Steadfast Defender, которые проходят на севере Норвегии, в районе города Алта.

Отмечается, что в них участвовала 23-я бригада горных стрелков бундесвера, которую посетил министр обороны Германии Борис Писториус. Наряду с передовым оружием ему представили зонтик для маскировки снайперов. По словам военных, на современном поле боя вражеские позиции вычисляют с помощью специального оборудования, в частности тепловизоров.

«А, если снайпер укроется за зонтиком, его не найдут. Солдаты пожаловались, что сделали такие зонтики самостоятельно, не надеясь на поставки от Минобороны», — пишет BILD.