Американские войска нанесли удар по скоростному судну в Карибском море. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в соцсети Х.

«9 сентября под руководством SOUTHCOM Объединенная оперативная группа Западного полушария нанесла летальный кинетический удар по быстроходному судну, курсировавшему по известным маршрутам наркоторговцев в Карибском море», — говорится в сообщении.

По данным разведки, судно активно участвовало в наркоторговле. В ходе операции были ликвидированы три наркотеррориста, добавили в SOUTHCOM.