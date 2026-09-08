Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял временного поверенного в делах США в Армении Дэвида Аллена, находящегося с визитом в Баку.

Во встрече также приняла участие временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон.

Стороны обсудили вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений, продвижения мирного процесса, обеспечения долгосрочного и устойчивого мира, а также укрепления стабильности и безопасности в регионе.

Были также обсуждены итоги визита Эльнура Мамедова в США по случаю годовщины Вашингтонского мирного саммита и подписанная трехсторонняя декларация. Состоялся обмен мнениями по реализации «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), а также о создании управляющей компании, которая будет руководить строительством инфраструктуры вдоль маршрута.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы сотрудничества по двусторонней повестке Азербайджана и США и направлениям, отраженным в Хартии о стратегическом партнерстве.