Состоявшийся в прошлую субботу визит Стива Уиткоффа в Россию в качестве спецпосланника Дональда Трампа на переговорах о мирном урегулировании в Украине может быть последним. Восемь приездов в Москву (и всего один в Киев) закончились безрезультатно. И теперь Белый дом рассматривает возможность сворачивания участия Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера в переговорах, рассказали Financial Times пять человек, знакомых с этими планами.

Инициативу в рамках челночной дипломатии готовиться принять на себя директор ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщили близкие к нему американские чиновники своим европейским коллегам. При этом Рэтклифф продолжит поддерживать контакты с сотрудниками разведывательных служб России и Украины.

Белый дом и ЦРУ отказались комментировать возможные изменения. Информированные источники FT отметили, что Трамп еще не принял окончательного решения. Но сообщение об отстранении Уиткоффа вызвало восторг в европейских столицах, которые отчаянно ждут хоть какого-то прогресса после полутора лет безрезультатных переговоров с Россией, пишет газета.

Во время последней встречи с американскими спецпосланниками Путин заявил, что Москва доверяет им: «Здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверие к тем, кто этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно, и, безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий».

Правда, одновременно Кремль дал Вашингтону понять, что готов рассмотреть новый подход со стороны США, рассказали FT люди, участвующие в неформальных контактах. В Москве Уиткоффа считают частично ответственным за то, что на встрече Путина и Трампа на Аляске в августе 2025 года не удалось прорыва, по словам украинских чиновников и людей, осведомленных о позиции Кремля. Уиткофф убедил Трампа провести саммит, дав понять, что Путин готов на некие компромиссы, тогда как на самом деле тот высказал в Анкоридже все те же свои требования, что и всегда.

В свою очередь, в Киеве считают, что Уиткофф не приложил достаточных усилий для оказания давления на Путина с целью заставит его смягчить позицию.