Накануне два высокопоставленных чиновника сделали агрессивные заявления о выходе из ОДКБ.

Об этом пишет газета «Грапарак».

«Никол Пашинян, отвечая на вопрос оппозиционного депутата, заявил, что прежние власти вступили в блок «пузырь», члены которого не защищали Армению, а планировали войну против нас. В ответ на вопрос депутата, почему в таком случае они не выходят из ОДКБ, глава кабмина сказал, что выйдут, еще решим — когда.

Затем к трибуне подошел министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, пытаясь отредактировать шефа, мол, Пашинян не утверждает, что нужно выходить из ОДКБ, а всего лишь констатировал, что РА сама примет решение: «Премьер-министр Армении не говорил, что мы выходим из ОДКБ, он сказал, что мы решим, когда выйдем, но назад не вернемся. Это и было сказано, не меньше, не больше. Если кто-то утверждает, что премьер-министр заявил, что Армения выходит из ОДКБ, то он ошибается. Это очень легко доказать».

Кстати, Россия сменит посла в Армении, и они собираются отправить в Ереван довольно серьезную фигуру», — отмечает «Грапарак».