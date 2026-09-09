Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) начала работу над созданием базы данных азербайджанских футболистов, проживающих и выступающих за рубежом.

Как сообщает İdman.Biz, об этом сообщили в пресс-службе федерации.

Цель проекта — собрать информацию об игроках 2006-2015 годов рождения, преимущественно проживающих в Европе, отслеживать их футбольную карьеру и устанавливать контакты с перспективными футболистами.

Данные будут собираться через Департамент развития футбола АФФА. В базу войдут сведения о возрасте игроков, стране проживания, клубе и лиге, в которых они выступают, а также информация о возможных вызовах в региональные, областные, национальные или другие сборные команды.

Инициатива направлена на выявление азербайджанских футболистов за рубежом, наблюдение за их развитием и привлечение к будущим проектам федерации.