Мы – избранные свыше!

Сидя у подножья горы невозможно реально оценить её мощь и величие. Чтобы сделать это, придется отдалиться от неё, причём иногда на очень приличное расстояние. Вот и событиям 15 октября, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в Ханкенди, невозможно дать истинную историческую оценку. Наверное, для этого потребуются десятилетия, и эту миссию придется уже выполнить нашим потомкам.

Те азербайджанцы, которые пережили этот день, должны прежде всего возблагодарить Господа, что Он даровал им такую возможность. Если оглянуться в прошлое, как минимум лет на 200 назад, мы должны признать, что такой грандиозной победы и грандиозного успеха эти земли не видели. Да, были битвы, были герои, отдавшие жизни за родину. Но чтобы вот так, в таких масштабах, такой значимости – такого не было. И вот, такое счастье выпало именно на нашу долю. Мы – избранные свыше! Казалось бы, радуйся, забудь все проблемы, гордись. Но…

Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!

Ей-богу, очень трудно понять некоторых наших соотечественников, которые вечно ноют, вечно недовольны. Искренне жаль их домочадцев, родных, близкое окружение. Долгие годы, когда на различных площадках шли переговоры с армянской стороной, они были недовольны этими переговорами, призывали немедленно начать боевые действия, идти стенкой на врага. В ходе 44-дневной войны они были недовольны то тактикой ВС Азербайджана, то недостаточно ретивым продвижением наших войск. После подписания трёхстороннего соглашения 10 ноября 2020 года мотив недовольства изменился: «Нужно было брать Ханкенди!»

И несмотря на то, что Верховный главнокомандующий намекал, что всё будет хорошо, заявляя, что лучше всех знает, что и когда делать, каких-то положительных изменений в их настрое не наблюдалось.

И вот, наконец, 15 октября. Теперь на азербайджанской земле не осталось ни одного сепаратиста. Ну, можно же хоть теперь на радостях подбросить в воздух шапку, тайком смахнуть с щеки слезинку радости. Ан нет! Повод для недовольства опять находится. То российские миротворцы мешают их радости, то какие-то гипотетические миражи, в которых армянские сепаратисты вновь возвращаются в Карабах… Ну, право, нельзя же так! Сегодня – мы победители! Мы! Мы, все вместе, наша страна, наше государство, наш народ! Мы сделали это! И наше право сегодня, вспоминая все наши жертвы за эти долгие десятилетия, праздновать победу. Тем более мы ждали этот день более 30-ти лет. Что сказать таким пессимистам, угрюмым персонажам нашего общества? Наверное, просто повторить мудрые слова барона Мюнхгаузена в известном фильме в исполнении великолепного Олега Янковского:

«Умное лицо – это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»

Историю надо изучать, помнить и делать выводы

А теперь, что касается завтра, послезавтра. Да, и об этом тоже надо думать, бесшабашность никто не пропагандирует и не приветствует. А думы такие…

Ученые мужи утверждают, что история развивается по спирали. И, изучая её, можно в какой-то мере предсказать будущие события, скорректировать то или иное действие в глобальном масштабе. Так вот, сегодня мы добились исторической справедливости. Мы восстановили наш суверенитет над Карабахом. Наша армия сильнее, наш солдат более подготовлен, наше руководство в разы мудрее армянского. Но смирились ли армяне с реальностью, поняли ли, что Карабах – это Азербайджан? Хотят ли они жить в мире? Отнюдь! В большинстве своём армяне вновь бредят какими-то великими царствами, рассказывают басни о своём величии и обещают взять реванш. Вспомним историю.

В ходе Первой мировой войны Германия были побита. Казалось бы, всё, опасности оттуда ждать не приходится. Но минуло менее 20 лет, и в Германии зародился такой нацизм и реваншизм, что в его жерновах были перемолоты десятки миллионов жизней. А что прикажете тогда делать? Ведь Армения – наш сосед, от этого никуда не деться. Ведь не можем же мы стереть всё армянство с лица земли. А и не надо! Просто надо всегда помнить, что они рядом. Ведь живут люди рядом с джунглями, кишащим гадюками и шакалами. Всегда наготове, всегда при ружье. Вот и мы, будущие поколения должны помнить об этом. Нельзя допускать, чтобы лет через 50 или 100 к руководству страной пришли люди, наподобие Эльчибея – романтики с большой дороги, не имеющие ни малейшего понятия в политике, планирующие отобрать Ардебиль у Ирана, а Дербент – у России. Ведь нужно признать, что именно во многом благодаря настойчивой и мудрой политике руководства Азербайджана мы пришли к такому исходу. Словом, очень хотелось бы, чтобы наш Азербайджан больше никогда не переживал дни, наподобие начала 90-х прошлого столетия. Пусть все последующие совпадения в спирали истории будут идентичны октябрю 2023-го.

Риторические вопросы для адекватных армян

И, в конце. Когда поставлена жирная точка в многолетнем конфликте, когда справедливость всё-таки восторжествовала, наверное, всё-таки следует задать несколько вопросов представителям старшего поколения армян, которые покинули Карабах. Например, вот такие:

Если бы была возможность вернуться в февраль 1988-го года, какой выбор вы сделали бы: вышли бы на площадь с сепаратистскими лозунгами или предпочли остаться дома? Стоило ли всё это десятков тысяч жизней армян и азербайджанцев?

Адекватные армяне (надеемся, что есть и такие) поймут, что это риторические вопросы. А вот о неадекватных мы как раз-таки и поговорили чуть выше.

P.S. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех соотечественников и всех жителей планеты, ратующих за восстановление справедливости, с этим прекрасным хеппи-эндом!