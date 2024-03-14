Спецпосланник США призвал Панаму запретить иранским судам использовать ее флаг, что позволяет Тегерану обходить санкции, введенные Вашингтоном, сообщило информагентство AFP.

Агентство отметило, что небольшая центральноамериканская страна является мировым лидером по предоставлению «удобных» флагов.

Такая практика позволяет судоходным компаниям за определенную плату регистрировать свои суда в странах, с которыми они никак не связаны, и таким образом получать свободу от надзора.

«Иран и субъекты, связанные с Ираном, пытаются обойти санкции здесь, в Панаме. Они пытаются злоупотреблять реестром флагов Панамы», – заявил заместитель спецпосланника США по Ирану Абрам Пэйли.

Согласно AFP, Пэйли приехал в Панаму, «чтобы убедиться, что структуры, пытающиеся обойти санкции США в отношении Ирана, не злоупотребляли судовым реестром и юрисдикцией Панамы».

Согласно Морскому управлению Панамы, в стране зарегистрировано 8540 судов, что составляет около 16 процентов всего мирового флота.

Вашингтон подозревает, что некоторые из них используются Ираном для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход санкций, сообщило АFP.

Иран находится под жесткими санкциями США с тех пор, как в 2018 году Вашингтон вышел из исторической сделки по ядерной программе Тегерана.

По словам Пэйли, с начала года эти санкции нарушили по меньшей мере шесть судов, ходящих под панамским флагом. (Голос Америки)