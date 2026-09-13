Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в ходе переговоров в Нью-Дели с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном стороны договорились развивать отношения.

«На этой встрече состоялся хороший разговор по поводу существующих вопросов и опасений. Мы договорились оставить прошлое позади, смотреть в будущее и прийти к взаимопониманию о том, как можем строить его совместными усилиями», — сказал Пезешкиан по итогам поездки на саммит БРИКС в Нью-Дели.

По его словам, затем стороны продолжили переговоры на уровне министров иностранных дел, которые привели «к продуктивному взаимодействию по интересующим обе стороны темам».