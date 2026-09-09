В соответствии с утвержденным на текущий год планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана состоялись штабные переговоры по обсуждению перспектив сотрудничества в военной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В ходе встречи, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между двумя странами, а также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отмечалось, что проводимые между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана встречи вносят значительный вклад в обмен опытом между двумя армиями.

На встрече стороны обсудили проект «Плана двустороннего военного сотрудничества на 2027 год между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан».