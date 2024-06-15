Продолжается визит в нашу страну делегации Главного управления международного военного сотрудничества Народно-освободительной армии Китая.

В рамках визита в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана состоялась встреча с военной делегацией Китая, сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече с участием представителей Азербайджанской Армии и Народно-освободительной армии Китая было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями о предстоящей работе по планированию совместных мероприятий в области военного образования.