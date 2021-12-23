Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал в интервью телеканалу ABC, готов ли он баллотироваться на еще один срок в 2024 году.
По словам американского лидера, многое зависит от состояния здоровья: если оно будет на том же уровне, что сейчас, то он поучаствует в выборах. Журналист также спросил у Байдена, как он относится к тому, что соперником снова станет Дональд Трамп.
«Почему бы мне не посоперничать с Дональдом Трампом? Это повысит шансы на мое участие в выборах», — отметил 79-летний глава государства.