Два кандидата, выдвинувшиеся ранее в президенты России, во вторник заявили, что выходят из кампании и призывают поддержать действующего президента Владимира Путина.

Лидер партии «Россиийский общенародный союз» Сергей Бабурин заявил о снятии своей кандидатуры сразу после того, как подал в Центризбирком собранные в его поддержку подписи. Зачем он собирал подписи, Бабурин не пояснил. Он призвал избирателей «объединиться вокруг кандидатуры Путина».

Националист-имперец Бабурин участвовал в выборах в 2018 году и занял тогда последнее место. Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что в этот раз ему «мягко посоветовали не отнимать даже процентик у президента».

В Демократической партии, ранее выдвинувшей в президенты Ирину Свиридову, заявили, что она не смогла собрать необходимые 100 тысяч подписей и таким образом выходит из кампании. Она тоже призвала поддержать Путина.

Таким образом, кандидатов осталось девять. Четверо из них, включая баллотирующегося на пятый срок Путина, уже зарегистрированы, ещё один — Сергей Малинкович — подал документы в ЦИК. Ещё у четырёх кандидатов, среди которых выступивший за завершение войны Борис Надеждин, есть срок до вечера 31 января, чтобы подать в Центризбирком подписи в свою поддержку. (svoboda.org)