Азербайджанцы провели акцию перед штаб-квартирой ООН в Женеве

В знак протеста против очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, перед штаб-квартирой ООН в Женеве, Швейцария, азербайджанцы провели акцию.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, на акции, состоявшейся при организации Координационного совета азербайджанцев Швейцарии (КСАШ) и Культурного центра азербайджанцев Швейцарии, наряду с представителями нашей диаспоры, также приняли участие представители турецких обществ.

На мероприятии выступили координатор КСАШ Акпер Гянджа, председатель Международного объединения демократов по Швейцарии Мурат Шахин, председатель Международного фонда прав человека и союза развития Эндер Демирташ и др. Выступавшие заявили, что миролюбивый, уважающий нормы международного права, придающий большое значение человеческим ценностям Азербайджан выйдет сильным из любого испытания, Нагорный Карабах обязательно будет освобождён от оккупации Армении.

«Как турецкий народ, мы, как и раньше, будет рядом с азербайджанскими братьями. Это мы еще раз объявляем всему миру перед зданием ООН», — сказал Мурат Шахин.

Выступающие призвали ООН организовать миссию по расследованию провокаций и атак Армении, а мировое сообщество — принять меры в отношении захватнической Армении.

На акции, где развевались флаги Азербайджана и Турции, против захватнической политики Армении скандировались лозунги «Справедливость Азербайджану!» «Нагорный Карабах – это Азербайджан!» «Конец армянской оккупации!».