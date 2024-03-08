Группа т.н. активисток-феминисток сегодня провела в центре Баку акцию протеста под лозунгом «Марш 8 – демонстрируем позицию».

Как сообщили организаторы акции, полиция блокировала подходы к месту акции у памятника Натаван и не пропустила туда некоторых участниц.

В начале акции сотрудники полиции вырвали у активисток плакаты политического характера.

Участницы пикета осудили бытовое насилие против женщин и потребовали положить конец этому.

Они потребовали обеспечения социальной и экономической свободы женщин, практического применения законов по защите их прав.

Феминистки также потребовали положить конец дискриминации женщин-инвалидов, осудили ранние браки.

В ходе акции были озвучены лозунги «Конец насилию на гендерной основе!», «Конец ранним бракам!», «Не примиряй, а расследуй (насилие над женщинами)!», «Защищай девочку, защищай – будущее!» и др.

Акция обошлась без задержаний. (Turan)