В центре Еревана полицейские задержали несколько десятков человек, которые митингуют за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Среди задержанных сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

Силы спецназа полиции, так называемые «красные и черные береты», массово задерживают, усаживают в машины и отвозят в отделения полиции всех, кто пытается перекрывать и блокировать движение по центральным улицам Еревана.

Акции протеста против Пашиняна в Ереване не утихают, они продолжаются в различных частях города, в том числе, перед зданием правительства.