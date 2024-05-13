Акция гражданского неповиновения стартовала в центре Еревана. Активисты, сторонники движения «Тавуш во имя родины» перекрыли улицу Абовяна мусорными баками и уличными скамейками.
Стянутые к месту акции силы полиции через некоторое время разблокировали дорогу и восстановили движение.
В настоящее время частично заблокированы улицы Теряна и Абовяна, а также проспект Мясникяна.
Ранее глава Тавушской епархии ААЦ и лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян в ходе митинга в Ереване анонсировал массовые акции неповиновения с 08:00 понедельника. (Sputnik Армения)