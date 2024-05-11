В Армении по призыву священника Баграта Галстяна население, протестующее против политики премьер-министра Никола Пашиняна, начало массовую акцию неповиновения.

Как передает # со ссылкой на «news.am», люди, вышедшие на улицы, перекрыли основные дороги.

Число задержанных сегодня в ходе акций протеста в Ереване достигло 41 человека.

Движение было перекрыто на мосту Победы, проспектах Мясникяна и Тигран Мец, а также на улицах рядом с большим жилым комплексом Ераз. Полиции не удалось открыть дороги и начала задерживать протестующих, проигнорировавших требования полиции.

Кроме того, оппозиционеры попытались устроить акцию протеста около школы №7 в городе Эчмиадзине, куда был запланирован визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Стражи порядка задержали их по подозрению в ношении оружия и боеприпасов.