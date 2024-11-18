Ночь на акции протеста у здания Тбилисского госуниверситета на проспекте Чавчавадзе прошла без происшествий.

К утру понедельника перекрыт один из важнейших транспортных узлов в центре Тбилиси. Палатки установлены на пересечении Варазисхеви, Кекелидзе, Чавчавадзе, Меликишвили. У Тбилисского государственного университета установлены более 30 палаток.

Студенты и лекторы Тбилисского госуниверситета вчера вечером получили рассылку об отмене занятий в понедельник в корпусах, которые находятся в эпицентре акции протеста в Ваке.

Лидеры оппозиции, которые вместе со всеми ночевали в палатках, сегодня выступят с заявлениями по дальнейшему плану действий. На месте находятся один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия и один из лидеров коалиции «Единство-Национальное движение» Гиорги Вашадзе.

Накануне было заявлено, что акция с требованием новых выборов у главного корпуса ТГУ на Чавчавадзе будет продолжаться сутки, до 20:00 понедельника, после чего участники переместятся на другие локации.

На акции строго запретили алкоголь. Собравшимся всю ночь раздавали пледы, сэндвичи и горячий чай. Собравшиеся слушали музыку, танцевали и жгли костры в баках, чтобы согреться, в Тбилиси ночью было около +2.

Организаторы обеспечили акцию биотуалетами и даже умывальниками с мылом и одноразовыми салфетками.

Оппозиция обещает, что акции будут продолжаться 24 часа в сутки и охватят всю страну. (newsgeorgia)