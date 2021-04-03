Азербайджан сносит “армянские дома” в Шуше — очередной вымысел Наиры Зограбян

В сети появилось видео, запечатлевшее снос азербайджанцами жилых домов в городе Шуша. Публикацией и видео об этом поделилась в Facebook депутат НС от фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, сообщает Sputnik Armenia.

Депутат утверждает, что Азербайджан сносит “армянские” дома в Шуше.

Saxta. info попытался выяснить, насколько обосновано это заявление депутата НС РА Наиры Зограбян.

Ранее, в январе текущего года мы писали о претензиях противной стороны на “армянское происхождение” Шуши, фактологически, со ссылками на исторические документы Российской Империи и статистику советского периода, доказав их полную несостоятельность.

Достаточно отметить, что по данным последней переписи населения, проводившейся в СССР в 1989 году, в Шуше проживало 17 тысяч человек; азербайджанцы составляли 98 % всего населения города.

В период оккупации с 1993 по 2020 год Шуша заселялась армянами, в том числе, прибывшими из Ливана и других стран.

Что касается видео, опубликованного депутатом Зограбян, то оригинал нашелся на Youtube.

В отличие от копии, опубликованной армянским депутатом, в оригинале присутствует звуковая дорожка и субтитры на азербайджанском языке. Голос за кадром сообщает, что в Шуше идет снос так называемых “хрущевок”, с тем, чтобы построить на их месте новые современные дома. По-видимому, Зограбян, традиционно, в соответствии с обычным нарративом армянской стороны пытается сказать, что Азербайджан, совершает антигуманные действия, стремясь стереть следы армянского присутствия в Карабахе. Этим, вероятно, и объясняется отсутствие звуковой дорожки в армянской версии видео.

Хрущёвка – неофициальное, разговорное название жилых домов, массово строившихся в городах СССР в годы правления Никиты Хрущёва в 1953—1964 гг. Срок эксплуатации таких зданий не более 50 лет, и закончился он еще в начале нашего века.

Собственно, и без этих пояснений видно, что техника рушит старые пятиэтажные здания советской постройки, называемые в народе “хрущевками”. По крайней мере, можно зафиксировать, что сносу подвергаются не древние исторические, культурные или религиозные памятники, а явно обветшавшие, в том числе панельные дома, которые и в Баку сносятся в последние годы сотнями, с целью улучшения облика столицы и обеспечения населения безопасным, красивым и современным жильем.

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шуше продолжаются восстановительные работы, сообщили в субботу Trend в Межведомственном центре при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

В настоящее время ведутся проектные работы в сфере восстановления и реконструкции города в соответствии с принципами градостроительства. Кроме того, в Шуше осуществляется снос некоторых зданий, непригодных для проживания, с истекшим сроком эксплуатации и находящихся в аварийном состоянии.

Другое дело, что Шуша, как и весь Карабах, включая его нагорную часть, является неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики, суверенитет и целостность которой признан во всем мире. Следовательно, снос старого жилья в Шуше проводится в соответствии с законодательством Азербайджана, включая Конституцию и Жилищный и Земельный кодексы Азербайджана и является прерогативой местной власти. Также снос старых зданий регламентируется Законом АР “Об изъятии земель для государственных нужд”.

В целом же восстановление освобожденных от оккупации территорий является первостепенной задачей Азербайджана в 2021 году. Об этом в январе объявил президент Ильхам Алиев.

На восстановление освобожденных территорий из госбюджета на 2021 год выделено 2,2 млрд манатов (1,29 млрд долларов). Если этой суммы будет недостаточно, государство выделит дополнительные средства.

Власти Азербайджана приступили к работам с разминирования освобожденных от оккупации территорий. Параллельно в регионе реализуются первые инфраструктурные проекты.

К культурной столице Азербайджана Шуше прокладываются две новые дороги, идет строительство международного аэропорта в Физули. Воздушная гавань будет готова к осени и сможет принимать самолеты всех типов, включая самые тяжелые грузовые самолеты. Планируется в будущем построить аэропорты в освобожденных от оккупации Лачине и Зангилане.

В планы Баку также входит превратить приграничный с Арменией Зангилан в логистический центр региона.

Saxta.info в свете вышеизложенного приходит к заключению, что рассмотренное нами заявление депутата НС РА Наиры Зограбян юридически и логически необоснованно.

Статья с сайта SAXTA.INFO

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