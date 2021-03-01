Азербайджан и Турция поставили амбициозную цель

Соглашение между Турцией и Азербайджаном о преференциальной торговле, которое вступает в силу с 1 марта, внесет важный вклад в дальнейшее расширение торговых связей между двумя странами, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров на церемонии подписания договора о передаче Azerlotereya в управление турецкой компании Demirören Holding.

Говоря о еще одной знаменательной дате в истории наших двусторонних отношений – соглашение о преференциальной торговле между Турцией и Азербайджаном вступило в силу с марта сего года, — министр отметил, что перед странами стоит весьма амбициозная цель: «К 2025 году мы должны увеличить наш торговый оборот до 15 млрд долларов», — заметил глава ведомства.

По мнению местных аналитиков, упомянутое соглашение означает создание благоприятных условий для справедливой конкуренции, а также прогнозируемой и безопасной среды, способствующей росту торговли между странами.

«Развитие двусторонних отношений между нашими странами играет чрезвычайно важную роль в контексте дальнейшей экономической интеграции», — сказал # экономист Фуад Ализаде.

«Это решение, безусловно, послужит интенсификации взаимного товарооборота, поскольку будут ликвидированы и смягчены ограничения, доселе препятствовавшие его свободному росту, — заметил собеседник. – Все это приведет к росту взаимного импорта. В результате в Азербайджан увеличится приток товаров турецкого производства и, соответственно, Турция увеличит импорт из нашей страны. Такому формату торгового взаимодействия может поспособствовать создание зоны свободной торговли, а также иные торговые преференции».

В довесок этому на повестке стоит взаимная реализация проектов обоюдной экономической важности, говорит аналитик. «Скажем, уже известно, что турецкие компании участвуют в инфраструктурных проектах по строительству дорог на деоккупированных территориях. В перспективе турецкий бизнес также примет активное участие в экономических проектах на территории Карабахского региона, создании здесь новых производств, фабрик и заводов», — добавил он.

Турецкие подрядные компании до настоящего времени реализовали в Азербайджане 436 проектов на общую сумму 15 млрд долларов. По свидетельству Ализаде, в нашей стране будет созданы благоприятные условия для деятельности компаний из братской страны, а также компаний с совместным капиталом:

«Опыт такого сотрудничества и создания наиболее привлекательных возможностей в истории двусторонних отношений уже наличествует – это НПЗ STAR, контролируемый компанией SOCAR Turkye Enerji, и прочие производства. Полагаю, что в перспективе преференциальная торговля поспособствует росту взаимного торгового оборота, а также послужит укреплению взаимных экономических связей, успешному решению миграционных вопросов, связанных с пересечением границ, реализации логистических проектов и многим другим направлениям двустороннего сотрудничества».

Интеграция в рамках преференциальной торговли предполагает взаимное смягчение таможенной политики, поскольку в большинстве случаев такой формат сопровождается обоюдными преференциями, как то: возврат таможенной пошлины, уплаченной за перемещение грузов через границу, уменьшение ставок государственных сборов, освобождение от необходимости вносить пошлины. Наконец, стороны в рамках такого соглашения могут установить квоты на льготное перемещение через границу грузов определенной категории.

Кроме этого, по свидетельству депутата Милли Меджлиса Вугара Байрамова, соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией охватит 15 групп товаров. «В результате этого соглашения товарооборот между двумя братскими странами будет расти, — заметил он. — Тем более, что для этого имеются сопутствующие предпосылки. Достаточно отметить, что несмотря на влияние пандемии, торговля между нашими странами в прошлом году достигла аж 4,5 млрд долларов. К тому же, Турция является крупнейшим торговым партнером Азербайджана после Италии.

За последние годы наблюдается ощутимый рост двустороннего торгового оборота. Так, в позапрошлом году торговый оборот увеличился на 33% к показателю предыдущего года и на 73% к уровню 2017 года. Так. еще в 2018 году оборот взаимной торговли составлял 3 млрд 403 млн долларов, в 2017 году – 2 млр. 667 млн долларов. Начиная с 2017 года сальдо торговли Азербайджана с Турцией положительное, а в минувшем году положительное сальдо даже достигло рекордного уровня в 1 млрд 200 млн долларов. Достаточно отметить, что только в текущем году Азербайджан планирует поставить в соседнюю страну 8 млрд кубометров природного газа».

Страны уже поставили цель увеличить товарооборот до 15 млрд долларов в течении ближайших трех лет. В этом контексте целесообразно постепенно расширять рамки Соглашения о преференциальной торговле, обнуляя квоты и пошлины. Свободная двусторонняя торговля ключевое условие для увеличения планки двусторонней торговли до 15 млрд долларов, уверен Байрамов.