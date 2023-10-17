Представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл заявил, что страна поставила в Украину все обещанные ранее танки Abrams. Об этом сообщило украинское издание «Фридом».

«США первоначально обещали доставить 31 танк Abrams в Украину, отремонтированный танк. Штаты сообщили, что они отправят их осенью и мы сделали это», — сказал О’Доннелл.

Он также отметил, что танки Abrams уже в Украине и готовы к боевым действиям. Военный добавил, что в страну вернулись 200 военнослужащих ВСУ, прошедших обучение по управлению данными танками.