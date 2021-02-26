Армянские галлюцинации: турки и азербайджанцы на митинге в Ереване

Спорить с теми, у кого галлюцинации, бесполезно. Но наблюдать за тем, какие невообразимые формы может принять галлюцинация у тех, кто отказывается верить реалиям, все же забавно. Именно поэтому чтение армянских СМИ представляет для меня скорее медицинский интерес. Надо признать, еще не разу они меня не разочаровывали, в известном смысле слова.

Порадовали они меня и сейчас, выдав серию заявлений, доказывающих невообразимую легкость в тиражировании собственных фобий и галлюцинаций. «Поводом» для этого стали заявления различных представителей Турции по поводу происходящих ныне в Армении событий. К примеру, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын прокомментировал ситуацию в Армении.

Он, в частности, заявил, что как турецкий госслужащий «осуждает попытку военного переворота» в Армении и выразил надежду, что «ситуация в Армении скоро разрешится». В том же духе выступил и глава МИД Турции Чавушоглу. «Где бы в мире не происходил переворот, мы это осуждаем. Так же мы решительно осуждаем эту попытку (в Армении). Можно критиковать, требовать отставки правительства – это нормально. Не только свержение правительства с помощью армии, а даже призыв с ее стороны – это неприемлемо», — заявил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также прокомментировал события в РА, назвав их внутренним делом этой страны. «В Армении сейчас кризисная ситуация. Я бы не хотел давать комментарий по поводу их внутренних процессов. Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, тем более в такой чувствительный момент. Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении», — заявил он.

Резюмируем. Представители официальной Анкары сказали по сути то же самое, что и США. «Соединенные Штаты призывают все стороны в Армении к сдержанности и считают, что вооруженные силы не должны вмешиваться во внутреннюю политику», — заявил на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. А Азербайджан и вовсе возложил вину за хаос в РА на нынешние и прежние власти этой страны, по большому счету сказав, что нам нет никакого дела до происходящего там.

Тем не менее, в армянском информационном пространстве началась форменная истерика. Если коротко, то понеслись утверждения, что Пашиняна поддержали… Турция и Азербайджан. Зять третьего президента РА Сержа Саргсяна и по совместительству экс-посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян в своем ТГ-канале охарактеризовал реакцию России, США, Европы и Турции на ситуацию, сложившуюся в Армении. «Перевод вчерашних международных реакций с дипломатического на человеческий: Россия: не делайте резких движений; нам все равно и мы любим вас всех. Европа: не делайте резких движений; нам все равно. США: не делайте резких движений; нам все равно мы всех вас не любим. Турция: не делайте резких движений; нам все равно, мы любим Никола», — написал он.

«Турция и Азербайджан пытаются поддержать своего соратника Никола Пашиняна. Эти государства еще не осуществили все свои планы, касающиеся Сюникской области Армении, и им как воздух необходимо, чтобы премьер остался у власти», — в беседе с корреспондентом «Голоса Армении» заявила депутат от фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян. И в таком духе было множество статей. И просто невозможно без смеха реагировать на все это.

Ведь, согласно «логике» галлюцинирующих авторов такого рода утверждений, из Баку и Анкары спецрейсами были доставлены тысячи членов партии «Ени Азербайджан» и «Партии справедливости и развития». Это они, а вовсе не армяне, не сторонники блока «Мой шаг» и лично Пашиняна, прошлись по улицам Еревана и участвовали в митинге в центре Еревана. Странно, но армянские фантасты не стали кричать, что видели в центре Еревана, к примеру, Сиявуша Новрузова. Могли бы и такое ляпнуть. И даже могилой покойного отца поклясться, как это сделал, по другому поводу, скандально известный Юрий Хачатуров.

Да, не забыть бы упомянуть о результатах опроса общественного мнения в РА. Буквально на днях, глава армянского представительства Gallup International Аssociation Арам Навасардян поведал о том, что более 30% опрошенных проголосовали бы за правящий блок «Мой шаг», если бы выборы состоялись сейчас. Все они, если исходить из «логики» заявления армянских фантастов, являются азербайджанцами и турками.

Кроме того, 32% опрошенных армянским представительством Gallup International, назвали главными виновниками прежние власти. Никола Пашиняна и нынешнее правительство назвали 28,8%. Турцию и ее военное содействие Азербайджану – 16,1%. Ара, как с этими данными быть?! Тут или Арам Навасардян турок и азербайджанец в одном лице, или все те, кто посмел обвинить бывшие армянские власти. И плевать на то, что таковых в РА большинство. Так можно договориться до утверждения, что турки и азербайджанцы являются основным населением РА. А армяне, мол, меньшинство. А что? Галлюцинировать так галлюцинировать.