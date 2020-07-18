Армяне пожаловались на азербайджанцев в госорганы России — ВИДЕО

Наша редакция уже сообщала, что в Москве на крупнейшем оптово-розничном продовольственном центре России – «Фуд Сити» азербайджанцы отказались покупать сельскохозяйственную продукцию из Армении.

Отметим, что «Фуд Сити» входит в холдинг «Киевская площадь», который основали уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев.

С момента начала боев на армяно-азербайджанской границе азербайджанские бизнесмены больше не покупают сельскохозяйственную продукцию, прибывающую из Армении. К акции также примкнули узбеки, таджики и дагестанцы. Армянские бизнесмены не могут реализовать сельскохозяйственную продукцию и в других городах России.

В связи с этим армянская газета «Грапарак» пишет, что в редакцию издания обратились армяне, которые занимаются реализацией армянских сельхозпродуктов в Москве и сказали, что на московских рынках, которые контролируются азербайджанцами, отказываются принимать армянские сельхозпродукты.

В социальных сетях также был распространен видеролик, снятый в «Фуд Сити». На этих кадрах администрация «Фуд Сити» выпроводила из здания представителя посольства Армении в России, прибывшего чтобы выяснить причину бойкота армянских товаров.

Помимо этого, в социальных сетях распространился видеоролик, на котором армянский бизнесмен жалуется на бойкот товаров со стороны азербайджанцев-владельцев торговых объектов. Он обращается к госорганам России, чтобы они пресекли бойкот армянских товаров.

Армянин возмущенно заявляет, что азербайджанцы не являются хозяевами в России.

От себя отметим, что торговые объекты, принадлежащие азербайджанцам в России, не являются государственными предприятиями, поэтому азербайджанцы вправе самостоятельно решать продавать им продукцию армянского производства или нет. Терпящим убыток армянским бизнесменам и властям Армении самое время поразмыслить над этой ситуацией и сделать соответствующие выводы.